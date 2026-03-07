Fátima Bosch se enfrenta en Harvard tras cuestionamientos por su corona de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo continúa generando debate meses después de la final del certamen. Durante su participación en la Mexico Conference 2026 en la Universidad de Harvard, la mexicana enfrentó directamente una pregunta del público que no le cayó muy bien.

Una joven que se encontraba en el lugar la abordó sobre la legitimidad de su triunfo, lo que también desató un momento de tensión en el auditorio.

La contundente respuesta de Fátima Bosch

Lejos de esquivar el tema, Bosch respondió con firmeza y defendió su posición como la actual reina de belleza. Su reacción rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir el tema.

Ante el cuestionamiento sobre si consideraría renunciar a la corona en medio de la polémica, Bosch fue tajante: “Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”, expresó durante su intervención frente a estudiantes y asistentes al evento.

La modelo mexicana aseguró que su triunfo es resultado de años de preparación y trabajo, y defendió su derecho a ejercer el título que obtuvo en el escenario internacional.

Su declaración fue recibida con aplausos por parte de algunos asistentes, mientras que otros continuaron debatiendo el tema en redes sociales.

Una coronación que sigue generando debate

El triunfo de Bosch en Miss Universo ya había estado rodeado de controversia desde el inicio. Tras la final del certamen, surgieron acusaciones de presunto favoritismo y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección.

Aunque varias de esas acusaciones no han sido comprobadas, el tema continúa reapareciendo cada vez que la mexicana participa en eventos públicos.