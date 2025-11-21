Miss Universo 2025: Gritan "fraude" en Tailandia por el triunfo de Fátima Bosch

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 21 de noviembre, la representante de México, Fátima Bosch, se coronó como la nueva Miss Universo, dejando en la carrera a las representantes de Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Venezuela.

No obstante, su triunfo no ha sido muy bien recibido por el público en redes sociales, quienes han mostrado molestia ante la sorpresiva decisión del jurado. De igual forma, los asistentes al Impact Arena de Bangkok expresaron su inconformidad y, en el recinto donde se celebró el concurso, armaron una algarabía.

¿Fue un fraude el triunfo de Fátima Bosch?

En las plataformas digitales, se hizo viral un video en el que se escucha a las personas afuera del lugar gritar "¡Fraude!", mientras otros apoyan a sus candidatas favoritas como Stephany Abasali, la venezolana que se quedó con el segundo lugar.

Por su parte, en comentarios en las redes, miles de internautas se sumaron a esta protesta, afirmando que, el triunfo estaba entre Venezuela y Costa de Marfil, una candidata que también cautivó al público desde el inicio de la concentración.

Omar Harfouch suelta una "bomba"

El primer integrante del jurado que renunció, el compositor y empresario libanés Omar Harfouch, soltó unos fuertes comentarios en sus historias, asegurando que, la corona de Bosch es parte de un negocio.

En sus historias de Instagram, Harfouch reveló que, había ofrecido una entrevista previa a la noche final donde afirmaba que, México sería la ganadora debido a negocios que tiene su padre con el dueño del Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha.