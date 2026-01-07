“Los Simpson” despiden para siempre a uno de sus personajes más icónicos

Suscríbete a nuestros canales

Provocando la nostalgia de fanáticos de todas las generaciones, “Los Simpson” decidieron retirar definitivamente a uno de sus personajes más emblemáticos, el cual los acompañó durante casi 30 años y a quien no le hicieron una trágica despedida.

En el episodio más reciente de la temporada 37, titulado “Seperance”, la ficticia Duff Corporation fue la encargada de informar que, el personaje ya no formará parte de la serie, marcando así el final de su carrera.

"Los Simpson" le dicen adiós a un ícono de la serie

Quien debió decir adiós a la serie fue nada más y nada menos que Duffman, la carismática mascota de la cerveza Duff. El adiós no fue dramático como algunas salidas anteriores de la franquicia, pues, en lugar de morir, el personaje aparece en la casa de los Simpson para decir adiós.

A su llegada, Duffman cuyo nombre real es Barry Duffman, explica que las formas tradicionales de publicidad están pasadas de moda y que su tiempo como mascota ha llegado a su fin. Este acontecimiento se convierte en uno de los cambios más relevantes en la historia de la serie.

El fenómeno de Duffman

Desde su debut en “Los Simpson” en 1997, Duffman se consolidó como una figura instantáneamente reconocible llevando capa roja, gafas oscuras, cinturón de latas de Duff y la eterna frase “Oh yeah!”.

El personaje representaba una versión desbocada de las mascotas corporativas clásicas, parodiando a figuras de la publicidad que, con su actitud exagerada, se metían en el imaginario popular de los televidentes.

Con el paso de las temporadas, se volvió símbolo de la crítica de “Los Simpson” a la cultura de consumo y al marketing agresivo. Su retiro ahora refleja también un comentario meta sobre cómo el entretenimiento y la publicidad han evolucionado en la era moderna.

El retiro de Duffman llega poco después de la partida significativa de Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, fue dada por muerta en un episodio emitido en noviembre de 2025, tras 34 años en pantalla.