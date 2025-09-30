Los Simpson regresan con una película y aquí la fecha

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, la familia más divertida y extraña de la televisión Los Simpson, regresarán con una película. El lunes 29 de septiembre productores de Disney y 20th Century confirmaron la vuelta de los populares Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie, con una historia única y cargada de las ocurrencias que siempre los ha caracterizado.

20th Century Studios posteó en su perfil oficial de Instagram, el poster oficial de la película, que es un fondo blanco con una mano amarilla que sostiene la emblemática rosca rosada de la comedia creada en 1989.

Fecha de estreno

En la publicación de Instagram revelaron el estreno del film que seguramente reunirá en las salas de cines mundiales a seguidores de la popular serie.

“¡Yuju! Los Simpson vienen a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027”, escribieron despertando múltiples comentarios de emoción de la gente por disfrutar de la popular familia, que han predicho a lo largo de su historia importantes sucesos.

La primera película fue revelada en el año 2007 bajo el nombre “Los Simpson: La Película”, la cual según información de internet recaudó 96 millones de dólares en 71 países durante su primer fin de semana de estreno y 30,7 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Hasta el momento no se conoce nada sobre cómo el director y productores realizarán el film, que tiene muy emocionado a los amantes del cine.