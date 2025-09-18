Disney confirma el regreso de "Camp Rock" con estas estrellas principales

Suscríbete a nuestros canales

Para reavivar la nostalgia en toda una generación, Disney confirmó el regreso de “Camp Rock 3” junto a los Jonas Brothers. La noticia fue bien recibida por todo el público que creció con la película musical.

Desde hace semanas se rumoraba la posibilidad de una secuela del musical, sin embargo, nada estaba confirmado hasta ahora. La plataforma de streaming Disney+ compartió un video junto a los tres hermanos en medio del rodaje.

“¡¡Estamos de vuelta!! Camp Rock 3 ya está en producción”, destacó en la publicación. Por ahora se desconoce que rumbo tomará la tercera parte de la película, lo que es seguro es que la historia del campamento musical que marcó a toda una generación vuelve muy pronto.

Nuevo elenco “Camp Rock 3”

Para “Camp Rock 3” regresan los hermanos Jonas, Nick, Joe y Kevin, junto a María Canals-Barrera como parte del elenco principal de las primeras entregas. Además, le unen nuevos talentos como:

Liamani Segura

Hudson Stone

Lumi Pollack

Malachi Barton

Casey Trotter

Brooklynn Pitts

Ava Jean

Sherry Cola

Aunque Demi Lovato no está confirmada para formar parte de la película compartió el anuncio en sus historias de Instagram promocionando la cinta.