Usha pone a Baffert en la cima: La yegua de 2025 otorga al entrenador un nuevo récord

El destacado entrenador Bob Baffert sumó otro gran logro a su impresionante carrera, la cual comenzó en el año 1979. Hasta la fecha, Baffert acumula más de 3,500 victorias de por vida, incluye 3,543 pruebas stakes y 2,504 graded stakes, para una producción de dinero que sobrepasa con facilidad los $377,000,000.

El legendario entrenador escribió una nueva página en la historia de Santa Anita Park al conseguir su séptima victoria en Las Brea Stakes (G1). Con este triunfo, Baffert se convirtió en el entrenador con más victorias en esta prestigiosa carrera, la cual se disputa de forma ininterrumpida desde 1976. Su más reciente éxito, obtenido con el ejemplar Usha en la edición de 2025, establece una marca de dominio absoluto en el stakes.

Una Trayectoria de Éxitos Insuperables: Estados Unidos

La trayectoria de Baffert recoge innumerables distinciones, lo que refleja su impacto en el turf mundial:

Premios y Reconocimientos: Ganó el Premio Eclipse como entrenador destacado durante tres años consecutivos (1997, 1998 y 1999) y recibió el Premio Big Sport of Turfdom de 1997. Fue incluido en el Salón de la Fama de Lone Star Park en 2007. Dos años después, en 2009, ingresó al Salón de la Fama del Museo Nacional de Carreras , el mismo año que su potranca Silverbulletday . Point Given fue incluido un año después, en 2010.

Triunfos Clave: Baffert entrenó a caballos que ganaron diecisiete American Classic Races , diecinueve carreras de la Breeders' Cup , cuatro Copas Mundiales de Dubai y tres Copas Mundiales de Pegasus .

Dominio en Graded Stakes: Sus victorias en stakes graduados incluyen nueve triunfos en el Santa Anita Derby , nueve en el Haskell Invitational Handicap , diez en el Hollywood Gold Cup Stakes y dieciocho en el Del Mar Futurity . En esta última, ganó siete veces consecutivas (1996 a 2002), cuando el evento era de Grado II, y repitió triunfos en 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2024, ya como evento de Grado I.

Kentucky Oaks: Ganó el Kentucky Oaks tres veces: con Silverbulletday (1999), Plum Pretty (2011) y Abel Tasman (2017).

El Rey de la Breeders' Cup

Baffert ostenta el récord de más victorias en la Breeders' Cup que cualquier otro entrenador, con un total de 21 triunfos. Superó a D. Wayne Lukas en la lista histórica en 2025, cuando Nysos ganó la Breeders Cup Dirt Mile contra su compañero de cuadra, Citizen Bull.

En 2010, Misremembered, un caballo que él mismo crió y cuya propiedad compartió con su esposa Jill y su amigo George Jacobs, ganó el Santa Anita Handicap. Este hecho marcó la primera victoria de Grado I de Baffert como criador y no como entrenador.

Los Siete Triunfos en Las Brea Stakes (G1)

La secuencia de victorias de Baffert en Las Brea Stakes subraya su maestría y aseguró su lugar permanente en los récords del evento: