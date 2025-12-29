Goal Oriented de Bob Baffert consigue su primera victoria Grado 1 tras ganar el prestigioso Malibú Stakes en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la celebración de una nueva temporada en Santa Anita Park, este domingo 28 de los corrientes ha sido programada la Malibú Stakes (G1), una de las tres pruebas de alto rango programadas para este fin de semana, con una premiación de $300.000 en distancia de 1.400 metros.

El Malibú Stakes G1 contó con la participación de siete potros de tres años, entre ellos Goal Oriented, que logró consumar su primera victoria de Grado 1, bajo el entrenamiento de Bob Baffert, quien se consolida como el máximo ganador de este evento.

Santa Anita Park: Goal Oriented con Joel Rosario se alzó con la victoria

Una de las pruebas de mayor atractivo de la tarde en Santa Anita Park trajo consigo los retiros de los ejemplares Barnes y Cornucopian, también de Baffert, que despertaron la atención de la hípica mundial. Sin embargo, le dio la oportunidad a Goal Oriented de tomar desquite y conseguir su tercera victoria en campaña de siete presentaciones.

Goal Oriented, hijo de Not This Time, luego de ganar en sus dos primeras salidas, fracasó de manera consecutiva en cuatro pruebas Grado 1: Preakness, Haskel, Pennsylvania y la Breeders’ Cup Dirt Mile. Para esta ocasión, Baffert lo recuperó y contó con la monta del jinete dominicano Joel Rosario para alcanzar el triunfo de manera solvente con una atropellada feroz.

Joel Rosario, sobre Goal Oriented, se mantuvo detrás del pelotón mientras que Madaket Road con Irad Ortiz Jr. marcaba parciales suicidas de 21,4; 44,1 y 68. En la recta final, el ganador se hizo nombrar y con una atropellada sostenida pasó a dominar el evento y dejar crono de 80,4 para los 1.400 metros.

Goal Oriented le otorgó la séptima victoria a su entrenador Baffert en este evento. Siendo estas: The Factor (2011), Shakin It Up (2013), McKinzie (2018), Charlatan (2020), Taiba (2022) y Speed Boat Beach (2023).