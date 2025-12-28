Septiembre quedó grabado con cifras históricas que catapultaron a los venezolanos a un nivel jamás visto en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Estas impresionantes marcas alcanzadas este mes no solo reflejan la pasión, dedicación y el innegable talento de los venezolanos en el escenario internacional, sino que también demuestran con contundencia su creciente influencia y su valiosa contribución al avance y la evolución de un deporte con renombre y tradición mundial.

Castellano, Anderson, Delgado y Elliott, su impacto va más allá de los números, consolidándolos como verdaderos protagonistas y referentes en una disciplina que sigue conquistando corazones alrededor del mundo.

Hitos logrados e impensables

Javier Castellano, el zuliano a pesar de sus grandes hazañas sigue sumando para su causa nuevas marcas. El 13 de septiembre, alcanzó e igualó al inmortal jinete Salón de la Fama, Jerrey Bailey con 5893 victorias. Victoria lograda con el ejemplar Dayonestarter, para el entrenador Claude McGaughey III, en Belmont at the Big A.

Además, Castellano, coronó el mes tras conseguir 500 stakes de Grado de por vida. Este logro fue con el ejemplar Patriot Spirit para Michel Campbell, en el Vosbourgh S. (G3) de $200k en Belmont at the Big A.

El entrenador Gonzalo Anderson, en la misma fecha (13 septiembre) consiguió su tercer título en Canadá. El primero en el circuito de Century Mile con 35 primeros y segundos, y 25 terceros en 204 presentaciones, con una producción de $585.997.

Jorge Delgado, consigue su primer título en Estados Unidos, el 14 de septiembre en el circuito de Monmouth Park, con 21 primeros, 19 segundos y 11 terceros en 106 compromisos y producción de $649.992.

Christopher Elliott, consiguió su primera victoria como jockey profesional el 19 de septiembre, que tuvo lugar en el hipódromo de Nueva York. La prueba mencionada fue el Joseph A. Gimma Stakes, cuyo valor era de $150,000, con el ejemplar Sweet Montreal.