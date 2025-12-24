¡Hazaña a la vista! Jinete venezolano está muy cerca de emular a dos jockeys miembros Salón de la Fama en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Entre las jornadas de lunes y martes celebradas en el hipódromo de Parx Racing, como parte del mitin invernal en Pensilvania en los Estados Unidos en Norteamérica, el jinete zuliano Mychel Sánchez ha conseguido tres triunfos. Esto le ha permitido totalizar 193 victorias en el meet de Parx Racing y así asegurar su tercer título consecutivo en este circuito.

Parx Racing: Mychel Sánachez rumbo a su tercer título

El jockey venezolano Mychel Sánchez, quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense, comenzó la semana en la jornada del lunes con triunfo en la tercera carrera del programa, con el ejemplar Badge of War, para el entrenador Jamie Ness, por un Claiming de $30.000 en distancia de 1.664 metros con registro de 103,2.

Mychel Sánchez regresó en la cartelera del martes, donde se desarrollaron diez carreras, donde alcanzó par de triunfos. Inició con el triunfo en la sexta del programa a bordo de New Commission, presentado por Michael Pino, el cual registró un tiempo de 104”2/5 para los 1.664 metros, para arrojar un dividendo de $4.60 a ganador, $3.40 el place y $2.60 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la novena carrera de la jornada en el lomo de You’re the One, ensillada por Lynn A. Ashby. La ganadora detuvo el crono en 100” exactos para 1.600 metros. Pagó un dividendo de $9.20 al ganador, $5.20 al place y $3.40 al show.

Mychael Sánchez, con este triplete inicial en la semana, totaliza 293 victorias en la temporada. Cifras que lo colocan muy cerca de las 300 en el año, y de llegar a este número, se convertiría en el tercer jinete venezolano en ganar 300 o más carreras en una zafra. De ser así, emularía a los jinetes Salón de la Fama, Ramón A. Domínguez y Javier Castellano.