En la ruta al Kentucky Oaks: Estas son las mejores promesas al Derby de los Lirios

El pasado fin de semana en el hipódromo de Fair Grounds, dentro de una cartelera de doce competencias, se disputaron varias pruebas stakes, entre ellas el Untapable Stakes de $100.000, en la cual la potra Hit Parade se adjudicó el triunfo.

Esta prueba sirvió de clasificatoria para la venidera Kentucky Oaks (G1) en su edición 152, a correrse el próximo 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky. Hit Parade, con la monta del panameño Luis Sáez, resistió a una investigación de los comisarios y ganó sus primeros 10 puntos de calificación, y se ubica entre las 10 primeras clasificadas.

Kentucky Oaks: Hit Parade se anotó sus primeros 10 puntos

Hit Parade mostró coraje y determinación para capturar el sábado el Untapable Stakes de $100,000 en distancia de 1.664 metros en el hipódromo de Fair Grounds Race Course & Slots, además de sobrevivir a la investigación de un comisario luego de una dramática recta final.

Entrenada por Brad Cox y montada por Luis Sáez, Hit Parade detuvo el cronómetro en 1:42.97, superando a Luv Your Neighbor por una cabeza, y sumando sus primeros 10 puntos en la Ruta al Kentucky Oaks, a correrse en mayo.

La nómina de las 10 candidatas sigue comandada por Super Corredora con 30 puntos. Esta hija de Gun Runner en Super Simple por Super Saber, entrenada por John Sadler, viene de ganar la Breeders' Cup Juvenile Fillies.

Su escolta es Explora; esta nieta de Bernardini, entrenada por Bob Baffert, ha corrido tres importantes carreras de stakes en el sur de California desde su impresionante debut. Tras una impresionante victoria en el Oak Leaf Stakes (G2) en Santa Anita, era la favorita para ganar la Breeders' Cup Juvenile Fillies en Del Mar, pero no pudo superar a Super Corredora en otra gran actuación.

La lista la completan Percy’s Bar con 14 puntos, seguida por Tomy Jo (13 pts), Life of Joy (12 pts) y con 10 puntos están Iron Orchard, Bella Ballerina, Zany, Taken The Wind, Consequent y la última en agregarse a esta nómina, Hit Parade, como se indicó al comienzo.

Las pruebas clasificatorias para la edición 152 de la Kentucky Oaks se reanudan el 3 de enero con dos pruebas de clasificación. La primera de ellas será el Busanda S., a correrse en Aqueduct, New York, que otorgará 20-10-6-4 y 2 puntos a las cinco primeras clasificadas.

El mismo sábado 3 de enero se correrá el Santa Ynez S. en el circuito de Santa Anita Park, con una puntuación de 10-5-3-2 y 1 puntos las primeras cinco finalistas.