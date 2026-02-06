MLB: Emmanuel Clase bajo un fuego federal que solo empeora

Suscríbete a nuestros canales

Emmanuel Clase está viviendo una situación complicada en su carrera en Grandes Ligas. El ex pelotero de Guardianes de Cleveland ya fue acusado formalmente de estar vinculado con una red de apuestas ilegales. Una situación que no hace sino empeorar para el dominicano.

El cerrador estelar enfrenta una acusación que incluye la presunta manipulación de 48 encuentros durante las últimas tres temporadas. Según las autoridades federales, Clase alteró deliberadamente su rendimiento entre 2023 y 2025 para favorecer a una red de apuestas ilegales en su país.

Documentos judiciales detallan que Emmanuel tuvo al menos 250 lanzamientos específicos que fueron objeto de jugadas fraudulentas. Esta nueva evidencia surgió tras una moción legal que intenta separar su responsabilidad penal de la de su compañero Luis Ortiz, quien también está implicado.

Emmanuel Clase se declara no culpable ¿Qué significa?

Emmanuel Clase se declaró no culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Esto significa que la fiscalía debe presentar pruebas contundentes en un juicio para evitar una pena de cárcel importante. Mientras permanece en libertad condicional y vigilado por GPS.

Si el jurado determina su culpabilidad tras el juicio, Clase enfrentaría una condena devastadora bajo las leyes federales de Estados Unidos. Los cargos de conspiración y lavado de dinero podrían sumar una pena máxima de 20 años de prisión, terminando su carrera en MLB.

Aunque la defensa intenta desvincularlo de la red de sobornos, la acusación federal complica cualquier intento de rehabilitación pública. El comisionado de la MLB sigue de cerca el proceso judicial, preparando una sanción ejemplar que cubre la integridad de la liga.