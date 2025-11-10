Cargos federales contra Emmanuel Clase y Luis Ortíz por manipulación de apuestas en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Luis Ortíz y el cerrador estelar Emmanuel Clase, han sido formalmente acusados por la fiscalía federal de Brooklyn (Distrito Este de Nueva York) por una serie de graves cargos relacionados con la manipulación de lanzamientos y apuestas ilegales en juegos de la Major League Baseball (MLB).

La Acusación: Un "Plan" para Manipular Lanzamientos

De acuerdo con la acusación federal de 23 páginas, Ortíz y Clase fueron parte de "un plan" diseñado para "manipular las apuestas sobre los lanzamientos" (prop bets) durante encuentros de Grandes Ligas.

El documento detalla que la presunta manipulación consistía en que los pitchers realizarían intencionalmente lanzamientos descontrolados (bolas) en momentos predeterminados. Esto permitiría a los apostadores involucrados "invertir su dinero" en el pick de que el siguiente lanzamiento sería una bola o un strike, garantizando una ventaja ilegal.

Según la fiscalía, el plan habría comenzado en mayo de 2023 con Emmanuel Clase y posteriormente incluyó a Luis Ortíz.

Detalles de los Pagos y los Incidentes

La fiscalía alega que los lanzadores recibieron pagos por facilitar la manipulación. La acusación detalla, entre otros, dos incidentes específicos:

15 de junio de 2023: Luis Ortíz habría recibido $5,000 por lanzar una bola intencional, y Emmanuel Clase habría recibido otros $5,000 por facilitar la ejecución del plan.

27 de junio de 2023: La acción se habría repetido, elevando el pago a $7,000 por cada jugador involucrado en esos lanzamientos específicos.

Declaraciones Oficiales y Cooperación de MLB

Joseph Nocella, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, emitió un contundente comunicado subrayando la gravedad de los hechos:

"Los acusados privaron a los Guardianes de Cleveland y a las Grandes Ligas de Béisbol de sus servicios honestos. La integridad, la honestidad y el juego limpio son parte del ADN del deporte profesional. Cuando la corrupción se infiltra en el deporte, trae desgracia no solo a los participantes, sino que daña la confianza pública en una institución que es vital y querida para todos nosotros".

Por su parte, la MLB confirmó que la investigación fue iniciada internamente antes de contactar a las autoridades federales, y que ha "cooperado plenamente durante todo el proceso". En un comunicado a ESPN, la liga indicó: "Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa".

Consecuencias Legales y Deportivas

Ambos jugadores, Emmanuel Clase y Luis Ortíz, enfrentan serias repercusiones legales y deportivas. Si son declarados culpables de todos los cargos, incluyendo fraude, conspiración y soborno, podrían enfrentar penas de hasta 65 años de prisión, según el Distrito Este de Nueva York.

Desde el punto de vista deportivo, la MLB tiene una política de tolerancia cero con respecto a las apuestas y la manipulación de juegos. Se espera que, independientemente del resultado del proceso penal, la liga imponga fuertes sanciones disciplinarias, que podrían incluir suspensiones prolongadas o, incluso, la expulsión de por vida del béisbol profesional, un destino reservado para los casos más graves de corrupción.