MLB: ¿Cómo encaja Willson Conteras en Red Sox para 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras llega a Medias Rojas de Boston mediante un cambio de cara a la temporada 2026 de Grandes Ligas. No era el movimiento esperado por la afición, pero poco a poco se ve con mejores ojos. De hecho, ya se sabe como será usado para potenciar al equipo.

Contreras tiene un etique importante para Red Sox de cara a 2026. Conociendo como se mueve Craig Breslow y compañía es muy probable que hayan visto este dato, entre otros para determinar que el venezolano era la pieza clave que necesita el equipo en la primera base.

Willson es junto a Aaron Judge y Pete Alonso los únicos bateadores derechos con 120+ de OPS+ en las últimas tres temporadas. Es un dato demoledor que convierten al pelotero en una pieza clave, dentro de un estadio que favorece a los zurdos, contar con un derecho como él será vital para impulsar carreras.

Willson Contreras brillará en el lineup de Red Sox en 2026

Willson Contreras no llega solamente para cubrir la necesidad de la primera base. Sino por convicción en un bate que será determinante como tercero o cuarto en el orden. En 2025 con sus: 20 jonrones, 80 empujadas y 123 de OPS+, será determinante para lograr carreras.

Contreras tendrá una gran oportunidad de aumentar sus números en Fenway Park. En primer lugar, la zona del jardín derecho es bastante corta y el venezolano jala cada batazo en un 25% de las veces; por otra parte, detrás de bateador de contacto como Anthony, Duran o Story podría alcanzar números brutales.

Números de Willson Contreras en su carrera

Willson Contreras no era el pelotero esperado por la afición de Medias Rojas de Boston. Sin embargo, puede terminar siendo la gran sorpresa que nadie esperaba en Red Sox Nation. El venezolano tiene experiencia, nivel y un hambre de triunfo que contagiará a sus compañeros.

Números de Contreras en su carrera:

- 1078 juegos, 3700 turnos, 526 anotadas, 954 hits, 208 dobles, 11 triples, 172 jonrones, 548 impulsadas, 419 boletos, 37 bases robadas, .258 promedio, .352 OBP, .459 SLG, .811 OPS