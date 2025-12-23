Así seria el lineup de Boston con la llegada de Willson Contreras

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han dado el golpe sobre la mesa en este cierre de año 2025 al oficializar la llegada del tres veces All-Star, Willson Contreras. El venezolano llega proveniente de los Cardenales de San Luis en un canje que involucró al lanzador Hunter Dobbins y a dos prospectos de pitcheo.

Una alineación con sello tricolor

Con la incorporación de Contreras, la proyección del lineup para 2026 destaca por contar con hasta tres venezolanos en posiciones clave, consolidando una base latina de alto impacto ofensivo:

Willson Contreras (1B): Tras su transición a la inicial en 2025, llega para aportar el poder diestro que Boston necesitaba en el corazón del orden al bate.

Wilyer Abreu (RF): El joven jardinero zuliano se mantiene como una pieza inamovible tras su sólida consolidación en las mayores.

Carlos Narváez (C): El receptor maracayero proyecta compartir responsabilidades detrás del plato, fortaleciendo la batería venezolana del equipo.

Lineup proyectado 2026:

Roman Anthony (LF) Jarren Duran (CF) Willson Contreras (1B) Wilyer Abreu (RF) Trevor Story (SS) Masataka Yoshida (DH) Carlos Narváez (C) Marcelo Mayer (3B) Ceddanne Rafaela (2B)

Rotación de brazos estelares

Para respaldar este potente lineup, Boston ha configurado una rotación que mezcla experiencia y juventud, diseñada para competir en la exigente División Este de la Liga Americana:

Garrett Crochet (LZ): El as zurdo encabezará el staff tras una temporada dominante.

Sonny Gray (LD): Veterano de mil batallas, también adquirido recientemente desde San Luis.

Brayan Bello (LD): La joven promesa dominicana que sigue ascendiendo en la jerarquía del equipo.

Kutter Crawford (LD): Brazo confiable que ha demostrado consistencia en el Fenway Park.

Patrick Sandoval (LZ): El zurdo zurdo completa un quinteto abridor con gran capacidad de ponche.

El costo de la pieza clave

Para concretar la llegada de Contreras, Boston tuvo que ceder al prospecto aragüeño Yhoiker Fajardo, un lanzador de 19 años que era considerado una de las joyas de sus granjas. Sin embargo, la gerencia priorizó la veteranía y el bate de Contreras, quien viene de batear para .257 con 20 jonrones y 80 carreras impulsadas en 2025.

Con este movimiento, los Medias Rojas no solo refuerzan su roster, sino que se convierten en el equipo por excelencia para la afición venezolana de cara a la próxima campaña de la MLB.