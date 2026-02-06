WBC: ¿La baja de Javier Báez con Puerto Rico se debe a un caso de dopaje?

Suscríbete a nuestros canales

Falta exactamente un mes, para que inicie el Clásico Mundial de Beisbol y ante el anuncio oficial del roster de la selección de Puerto Rico, se dieron a conocer bajas importantes, incluyendo la de Javier Báez.

El "Mago" se unió a las ausencias de las otras estrellas de la MLB, Carlos Correa y Francisco Lindor. No obstante, varios medios internacionales aseguran que Báez se bajó de la lista por un caso diferente al del seguro médico.

¿Javier Báez dio positivo a un caso de Dopaje?

De acuerdo a esas fuentes, el "Mago" dio positivo al consumo de cannabis, una sustancia que a pesar de estar permitida en la MLB, está prohibida por la asociación del Clásico Mundial de Beisbol y la Agencia Internacional de Pruebas.

Aquella oportunidad en la que Báez dio positivo fue en la edición anterior, no obstante, su suspensión es de dos años y comenzó a cumplirse a partir del 26 de abril de 2024, lo que quiere decir que no le dan las fechas, para uniformarse en el venidero evento de selecciones porque se llevará a cabo en marzo.

¿Puerto Rico tiene herramientas para luchar por el podio?

Aunque otros interesantes peloteros sí confirmaron su participación con la novena boricua, como es el caso de Edwin Díaz, Nolan Arenado, entre otros buenos nombres.

Todo parece indicar que sin estas tres estrellas (Lindor, Correa y Báez) la situación será sumamente cuesta arriba para los puertorriqueños.