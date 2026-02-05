Claudio Nazoa y actrices de la novela “Yo soy Betty la fea” juntos para hacer “Morir de la risa” a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El público venezolano podrá disfrutar finalmente de “Muertas de la risa”, una comedia protagonizada por las actrices más queridas de la exitosa telenovela “Yo soy Betty la fea”. La espera terminó y Natalia Ramírez junto a Lorna Cepeda llegarán el próximo 24 y 25 de abril al Centro Cultural Chacao, a partir de las 08:00 de la noche y 05:00 de la tarde, respectivamente.

Para esta producción que llega por primera vez a Venezuela, Claudio Nazoa hará la antesala de las dos funciones de la considerada desde ya como obra teatral del año. El humorista venezolano se encontrará en una morgue con ambas actrices colombianas, para recrear esta historia de humor y reflexión.

La Operadora Turística Fiesta Travel, produce las dos funciones de “Muertas de la Risa”, pieza protagonizada por la icónica “Peliteñida” y “Marce”, en una historia escrita y dirigida por el también presentador colombiano Juan Ricardo Gómez.

“Muertas de la risa” reúne a dos mujeres quienes se conocen en la morgue reconociendo a quien fue su pareja sentimental. Ambas protagonizan una loca y disparatada situación donde se destapan sus verdades y se enfrentan a una decisión que hará que el público muera de risa.

Natalia Ramírez y Lorna Cepeda pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre y se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio. Confesiones inconfesables, amores tormentosos y una verdad que sorprenderá y dejará a todos muertos de la risa.

Después de recorrer importantes escenarios en toda Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador, entre otros países, la comedia “Muertas de la risa” promete deleitar por primera vez al público venezolano. Los boletos están a la venta desde 30 dólares, a través del portal www.fiestaticket.net. También en la taquilla del Centro Cultural Chacao y las oficinas de Fiesta Travel ubicadas en el CCCT con amplios métodos de pago como Cashea, entre otros. Para mayor información la cuenta oficial en Instagram @fiestatraveltours y en www.fiestatravel.com.ve

La Operadora Turística Fiesta Travel, C.A., apuesta al entretenimiento y la recreación desde Venezuela. Esta empresa venezolana se dedica exclusivamente a ofrecer experiencias inolvidables para amantes de la música y la aventura, también organiza viajes a las giras mundiales más importantes que presentan en Colombia y España.

NOTA DE PRENSA