Farándula

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez celebran su regreso a Venezuela (+Entrevista)

Por Bárbara Chirino
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 04:14 pm

Las colombianas ya están listas para pisar el Centro Cultural Chacao en Caracas con su única función en el país de "Muertas de la Risa"

El próximo 28 de noviembre de 2025, el Centro Cultural Chacao de Caracas se viste de gala para recibir a las actrices colombianas, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, icónicas figuras de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

En esta oportunidad, las artistas pisarán el país con su pieza teatral “Muertas de la risa”, en la que prometen no solo hacer reír al público con sus ocurrencias, sino también dejar un profundo mensaje de reflexión.

Recientemente, Lorna y Natalia concedieron una entrevista a nuestro equipo de Meridiano, en la que hablaron de su visita a estas tierras que, desde su triunfo en la producción de Fernando Gaitán, les ha regalado un inmenso apoyo y cariño.

¡Lorna Cepeda y Natalia Ramírez en Venezuela!

Como parte de la gira que vienen haciendo, las actrices no podían dejar pasar la oportunidad de junto a la Operadora Turística Fiesta Travel, montarse en el mágico escenario, algo que, sin duda alguna, las tiene muy felices.

“Estamos súper felices, súper emocionadas. Estamos con mucha expectativa, entonces estamos muy contentas la verdad, pues, porque qué lindo volver”, expresó Lorna, la eterna “peliteñida”.

“¿Sabes qué también pasa? Que tenemos tanto que agradecerles, creo que cuando Lorna y yo nos subimos al escenario es eso, un agradecimiento y en este Centro Cultural Chacao que es tan bonito, pues, aún mejor”, agregó Ramírez.

En la misma entrevista, las colombianas hablaron sobre su pasado en nuestro país que, aunque para Cepeda fue una mágica experiencia, para la recordada “Marce” no lo fue tanto. ¡Entra al video y descubren todo lo que dijeron!

