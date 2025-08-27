Corina Azarpado, Mary Soliani e Ivonne Attas reaparecen por doloroso momento

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que el respetado actor Eduardo Serrano, vive un difícil momento por un cáncer de pulmón con metástasis que le llegó al cerebro. Un momento que muchos artistas han lamentado con palabras y mensajes cargados de puro amor.

Una de las muestras más bonitas fue por parte de las respetadas actrices Corina Azopardo, Ivonne Attas y Mary Soliani, quienes reaparecieron en el ojo público para hablar del cariño, conexión y química que vivieron con Serrano en producciones.

Palabras para Eduardo

Fue a través de un vídeo de Luis Olavarrieta que las artistas recordaron momentos con el primer actor.

Ivonne Attas, la gran villana de las telenovelas criollas, comentó que trabajó con Eduardo en una producción llamada "Laura y Virginia". Destacó la amistad en el set de grabación, gracias a la inteligencia del artista sobre diversos temas.

Por su parte, Mary Soliani comentó la emoción que sentía cuando le anunciaba un proyecto junto al actor de poder, talento y entrega, durante la época de oro.

"Venevisión inteligente me colocó como protagonista con Eduardo, como el gran galán, fue estupendo", comentó entre risas.

Palabras de Corina

El líder del grupo, guapo, elegante y profesional, fueron algunas de las palabras que utilizó la actriz para describir el trabajo del criollo en la televisión.

"Fue el maestro. Trabajar con él fue de gran orgullo. El líder de grupo, sin dejar la humildad. Era un símbolo de responsabilidad, de horarios, secuencias, un hombre de altura", comentó en la producción que estuvieron juntos llamada "Las Amazonas".

Alba Roversi, que también estuvo en la trama de César Miguel Rondón de 1985, notificó que la novela tuvo éxito por como el caraqueño abordó con pasión el personaje de un hombre que criaba a sus tres hijas, sin la figura de una madre.

"Eduardo paraba el tráfico. Le dio un toque único", comentó la eterna Ligia Elena.

Otros artistas

Carmen Julia Álvarez, Daniela Alvarado, Mirtha Pérez, Lupita Ferrer, Elluz Peraza y Leonardo Padrón, también estuvieron en la extensa entrevista resaltando el trabajo del actor, quien hoy vive momentos difíciles en Miami.

La tarde del viernes 8 de agosto, Magaly Serrano reveló que su padre padece de cáncer a los 82 años. La criolla pidió ayuda para costear los medicamentos y servicio médico.