La eterna villana Mary Soliani cumplió 70 años (+Imágenes)

El domingo 17 de agosto cumplió 70 años la actriz venezolana Mary Soliani. La artista es recordada en el país por haber participado en grandes producciones como “El rebaño de Los Ángeles”, “Soltera y sin compromiso”, “Sagrado y obsceno”, “Los Poseídos”, “Lucecita”, “La Zulianita” y “La Señorita Elena”.

Soliani vivió por muchos años momentos de amor con grandes personajes de la televisión nacional, estando casada con José Manuel Díaz Márquez, mejor conocido como Joselo, Miguel Ángel Landa y Trino Mora.

¿Qué fue de su vida?

La artista de teatro, cine y televisión, que se graduó en la Universidad Santa María de la carrera de Derecho, lleva una vida totalmente alejada de las redes sociales y del ojo público. En internet solo existe el recuerdo de sus grandes producciones, ya que no tiene redes sociales.

La cuenta de Instagram Pantalla de oro, posteó una imagen por el cumpleaños de Mary, destacando todas las producciones que realizó a lo largo de su carrera artística. Muchos internautas escribieron que la extrañan y que su legado sigue muy presente en el corazón de la gente.

Mensajes de amor

“Me gustaba su actuación, no entiendo porque se retiró”, “Mary Soliani se mantiene bien, excelente actriz y abogada”, “Dónde está?”, “Mary Soliani no salió más nunca”, “Que Dios le dé mucha salud”, son algunas de las opiniones.

Según información de la cuenta de Instagram, que acumula 363 mil seguidores, la actriz vive en Caracas, Venezuela, con su familia.