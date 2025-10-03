Miss Venezuela 2024 causa impresión por lucir poco pulida en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 2 de octubre se llevó a cabo en Miami, una gala benéfica en la que varias candidatas a Miss Universo se reunieron, entre ella Miss Venezuela 2024 Stephany Abasali. La joven se midió con delegadas de países como Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Costa Rica.

La aparición de la criolla no fue del agrado del público, ya que su vestuario y estilismo no fue el correcto en una presentación tan importante, y que empieza a medir como será el papel de la beldad en la contienda universal, a realizarse en Tailandia.

Molestia en redes sociales

Internautas y Missólogos escribieron de todo por el vestuario de Abasali, muchos comparando lo bien que lució en la pasada edición de Premios Juventud, con un vestido amarillo y estilismo limpio, al de ahora con un traje sencillo que no impulsó esa belleza clásica, fresca y jovial que tiene la modelo de 25 años.

Para muchos el traje no logró completar la silueta, ni personalidad y elegancia de Stephany, quien junto a su equipo debieron sacar toda la artillería pesada para mostrar lo fuerte que va la belleza a la nación asiática, para competir por la octava corona.

“Siento que se la van a comer viva en Tailandia”, “Le hicieron la maldad”, “Vestuario, estilismo, actitud todo fatal”, “Horrible, yo la amo pero de verdad que ese vestido nada que ver”, son algunos de los comentarios.

Una nueva oportunidad

Todas las opiniones no fueron negativos para la estudiando de economía, ya que muchos alegan que está probando nuevos colores y estilismo, para utilizarlos en Tailandia.

Hace algunas semanas la reina partió a Miami, Estados Unidos, para finalizar su preparación antes de viajar a la contienda.

Estará en programas de Telemundo, desfiles y otras galas, como este viernes 3 de octubre que tendrá una nueva oportunidad para brillar.