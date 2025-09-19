La polémica opinión de Ileana Márquez sobre Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

La atención mediática se mantiene puesta sobre la actual Miss Venezuela, Stephany Abasali, por su próxima participación en el Miss Universo 2025. Aunque falta menos de dos meses para que inicia la concentración, las opiniones sobre la reina están divididas.

Desde su coronación, la modelo de 25 años ha enfrentado críticas, pero también ha recibido el apoyo de sus seguidores, con la opinión pública dividida, su antecesora Ileana Márquez Pedroza decidió hablar sobre el tema sin pelitos en la lengua.

En primer lugar, aclaró que la representante de Venezuela en certámenes internacionales debe firmar un contrato con la organización y cumplir con ciertos parámetros. Además, debe cuidar su imagen, comportamiento, actitudes en público.

Su énfasis lo hizo en relación a que la reina debe guardar cierta compostura mientras porte el título de belleza a lo largo de un año, algo que a Abasali se le ha señalado muchas veces en redes sociales por su poca conexión con el público atribuyéndoselo a su personalidad.

Ileana Márquez no ve a Stephany Abasali en el top final

En el formato del Miss Universo existe varios filtros durante la noche final para elegir a la ganadora. De acuerdo a esto: Ileana Márquez no ve a Stephany Abasali en el top 5 del Miss Universo.

“Tenemos top 3, allí veo a Venezuela, tenemos top 12, allí veo a Venezuela, en mi opinión el top 5 hay que pelearlo”, afirmó.

La Miss Venezuela 2023 aseguró que no tiene duda que su sucesora hará un buen trabajo, y apunta a que siga subiendo como la espuma al iniciar la competencia. Sin embargo, hizo énfasis en “sacar la garra” para lograr clasificar en el cuadro final de ganadoras.

Los fans no son missólogos

Ileana envió un mensaje a los fans de los certámenes de belleza, quienes muchas veces hacen comentarios desafortunados como “esta no era” o “esta es la que me gusta más”, sin saber que el jurado del Miss Universe tiene sus propios parámetros para elegir a una ganadora que, muchas veces no se basa solo en la personalidad ni en la mejor pasarela.

“El Miss Universo no es nada sencillo, aquí nos preparamos durante un año para que en ese año se vea el trabajo en un mes”, dijo la exreina.

También, agregó que los seguidores solo esperan un error para desmeritar el trabajo de la representante venezolana de cualquier año.

Stephany Abasali se prepara para el Miss Universo

El 18 de septiembre, Stephany Abasali partió rumbo a Miami para seguir su preparación en tierras extranjeras. Esto para seguir perfeccionando detalles antes de irse a Tailandia para representar a Venezuela en el Miss Universo 2025.

En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía un grupo de fanáticos le dieron la despedida con mucho cariño.