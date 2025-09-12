Stephany Abasali lista para conquistar la corona de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de pocas semanas Stephany Abasali comenzará un reto muy importante en su vida, representar a Venezuela en la edición número 75 del Miss Universo 2025, a realizarse en la lejana Tailandia, el 21 de noviembre. En la contienda la joven de 25 años buscará la octava corona para el país.

El jueves 11 de septiembre durante la entrega de bandas del Miss Venezuela 2025, la criolla realizó su última pasarela antes de partir a la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde estará realizando una serie de actividades con Telemundo y culminará su preparación rumbo al país asiático.

Una reina de corazón

Con un imponente vestido en color blanco lleno de piedras, corona y banda, la belleza de piel blanca y ojos claros, hizo acto de presencia en el renovado estudio 1 de Venevisión, junto a los 25 misses de esta nueva edición.

La criolla no solo mostró la evolución en su pasarela, un tema bastante polémico en las redes sociales, de internautas que pedían verla con más soltura. Sino que también comentó la emoción que siente su corazón al saber que representará la fuerza, belleza y autenticidad de los venezolanos.

Además, destacó que hace un año estaba en la misma posición de las chicas y les compartió un bonito mensaje de fuerza para dar lo mejor en la competencia.

“Estoy llena de nostalgia en este momento, puedo sentir lo que ellas sienten, ya que estuve el año pasado ahí. Ahora no solo representó un estado, sino a toda Venezuela. Mis maletas están listas, y llena de todo el sabor de los venezolanos, tengo mucho amor por esparcir”, expresó con gran emoción.