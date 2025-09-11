Miss Venezuela 2024 en polémica por la muerte del activista Charlie Kirk

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali se encuentra en el foco de comentarios en redes sociales, tras haber publicado una imagen por la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk. La joven que pronto representará a Venezuela en el Miss Universo en Tailandia, se defendió en Instagram.

A través de sus historias la modelo, mostró su impresión por la cantidad de comentarios recibido por la fotografía en blanco y negro de Kirk. Recordemos que el hombre fue asesinado de un tiro mientras hablaba en un evento en una universidad de Utah, Estados Unidos, el miércoles 10 de septiembre.

Rompe el silencio

La belleza fue muy clara en mencionar que el hecho de que colgó la fotografía, no necesariamente era que apoyaba los pensamientos que el activista tenía, siendo estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

En este sentido, indicó que no le parece que la gente no tenga respeto por el pensar y opinión que puedan tener otros sobre un tema.

“Nadie merece morir de esa manera. Esa persona fue bien controversial y terminó asesinada por sus creencias y opiniones. Entonces, si decimos lo que pensamos al público, merecemos morir, es lo que estos nos enseñan”, dijo.

Recalcó que nadie debe ser oprimido y callado por pensar diferente o decir lo que piensa.

Opiniones del activista

Charlie era conocido por sus apariciones en canales de televisión en las que realizó fuertes opiniones sobre el cristianismo, los liberales progresistas, musulmanes y miembros de la comunidad LGBT+, lo que le valió acusaciones de misoginia, islamofobia y homofobia.