Charlie Kirk, activista de Estados Unidos recibió un disparo en un evento (+Detalles)

Este miércoles 10 de septiembre, fue herido el joven activista de derecha, Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump; en un encuentro público en la Universidad de Utah Valley de los Estados Unidos. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud tras el incidente.

Después de lo sucedido, el recinto universitario fue cerrado inmediatamente. En un boletín de emergencia, la policía confirmó que el tiroteo se produjo en el campus, y que el sospechoso está detenido. Aunque la identidad del tirador aun no ha sido revelada.

Este hecho, se suma a la lista de violencia que ha escalado en la política de Estados Unidos. Por su parte, el mandatario Donald Trump escribió un mensaje en su red social: "Todos debemos rezar por Charlie Kirk, al que han disparado. Un gran tipo de arriba a abajo. QUE DIOS LE BENDIGA".

Noticia en desarrollo...