La impactante deuda de los Dodgers: Mil millones de dólares en pagos diferidos a sus estrellas

Los Angeles Dodgers han acumulado una cifra asombrosa de más de mil millones de dólares en obligaciones por pagos diferidos a por lo menos nueve jugadores de su actual plantilla, según reveló un informe detallado de Associated Press.

La estrategia financiera del equipo, que les permite mantener una nómina competitiva y evitar superar los umbrales del Impuesto al Lujo, se basa en posponer el pago de grandes sumas de dinero a sus superestrellas por décadas.

La magnitud de esta deuda se hizo más evidente este lunes con la publicación de los detalles del contrato del nuevo lanzador puertorriqueño, Edwin Díaz, quien no recibirá la totalidad de sus $69 millones hasta el año 2047.

El complejo acuerdo de Edwin Díaz

El acuerdo de tres años de Díaz con el conjunto californiano, que totaliza $69 millones, incluye un complejo sistema de aplazamientos:

Bono por firma: Recibirá un bono de $9 millones, pagadero el 1 de febrero del próximo año.

Salario Inmediato: Su salario será de $14 millones el primer año y $23 millones en cada una de las dos temporadas siguientes.

Dinero Diferido: Los Dodgers diferirán $4.5 millones anuales de su salario base.

El dinero diferido de Díaz se pagará en 10 cuotas iguales cada 1 de julio, comenzando mucho después de que su contrato original expire:

El dinero diferido de la temporada de 2026 vencerá entre 2036 y 2045.

El dinero de 2027 se pagará entre 2037 y 2046.

El dinero diferido de la temporada 2028 se pagará entre 2038 y 2047.

El contrato de Díaz también incluye una opción de equipo condicional de $6.5 millones para 2029 (sin indemnización). Esta cláusula se activaría en caso de que el lanzador sufra una lesión específica o deba someterse a una cirugía determinada hasta el final de la temporada 2028.

Si se ejerce la opción condicional, el lanzador podría obtener $2.5 millones adicionales en bonos de rendimiento para 2029, basados en la cantidad de juegos terminados: $750,000 por 45 y 50 juegos, y $1 millón por 55 juegos. Adicionalmente, Díaz recibirá una suite de hotel en los viajes por carretera y hará una aportación benéfica del 1% de sus ingresos.

Los Mayores Pagos Diferidos de los Dodgers

El caso de Edwin Díaz no es una excepción, sino parte de una política implementada con sus principales figuras. La lista de deudas diferidas de los Dodgers se distribuye de la siguiente manera:

Shohei Ohtani: ($680 millones, a pagar de 2034 a 2043)

Mookie Betts: ($115 millones en salarios, de 2033 a 2044, más $5 millones de su bono por firma, de 2033 a 2035)

Blake Snell: ($66 millones, de 2035 a 2046)

Freddie Freeman: ($57 millones, de 2028 a 2040)

Will Smith: ($50 millones, de 2034 a 2043)

Teoscar Hernández: ($32 millones, de 2030 a 2039)

Tommy Edman: ($25 millones, de 2037 a 2044)

Tanner Scott: ($21 millones, de 2035 a 2046)

La suma total de estos aplazamientos es la cifra más alta en la historia del béisbol, demostrando el compromiso a largo plazo de los Dodgers con su núcleo estelar y la efectividad de su estrategia para gestionar el tope salarial actual.