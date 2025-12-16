Un grande del fútbol mexicano cambia de ciudad

Suscríbete a nuestros canales

Cruz Azul Femenil cambiará de sede y dejará atrás la Ciudad de México para instalarse en Cuernavaca, Morelos. A partir del Clausura 2026, el equipo cementero disputará sus partidos como local en el Estadio Centenario, tras una larga etapa en las instalaciones de La Noria. La noticia fue confirmada el 15 de diciembre mediante un comunicado del club, en el que se destacó la frase: “El Estadio Centenario, nueva casa de Cruz Azul Femenil. ¡La Máquina llega a Cuernavaca, Morelos!”.

Este anuncio marca un cambio histórico para la institución, que busca consolidar su proyecto femenil en un nuevo territorio, con el objetivo de acercarse a una afición que ha mostrado interés creciente por el futbol profesional en Morelos.

La mudanza llega en un momento clave para Cruz Azul Femenil, que recientemente vivió su mejor campaña en la Liga MX. Durante el último torneo, La Máquina alcanzó las Semifinales y estuvo cerca de disputar la Final, aunque fue eliminada por Tigres, equipo que terminó levantando el título.

Este desempeño ha generado expectativas altas sobre el futuro del conjunto cementero, que ahora buscará mantener su crecimiento competitivo en un nuevo escenario.

La decisión de trasladarse a Cuernavaca responde también a la necesidad de fortalecer la identidad del equipo femenil y ampliar su base de seguidores, aprovechando el impulso que dejó su destacada participación en el campeonato.