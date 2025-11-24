Liga MX con expectativas porque 2 de sus equipos pueden cambiar de dueños

Suscríbete a nuestros canales

En México hay en este momento un nombre sobre la mesa y con muchos focos. Se trata de Ricardo Salinas Pliego, de quien se está debatiendo varios de sus movimientos más recientes.

El empresario estaría atravesando, según reportes de medios de comunicación mexicanos, por algunas complejidades con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que estaría reclamando nada más y nada menos que una deuda estimada en 48 mil millones de pesos por presuntos incumplimientos de impuestos en los años 2008-2014.

Ahora bien, ese contexto estaría causando serios replanteos en su presente, como por ejemplo la decisión de poner a la venta dos equipos de la Liga MX en los que tiene voz y voto como propietario: Mazatlán FC y Club Puebla.

Ricardo Salinas Pliego aspira a la presidencia

Al mismo tiempo de estos rumores sobre el dueño de TV Azteca, también surgió otra versió que circula en redes sociales y que estaría relacionada sorpresivamente con la política.

Justamente, esto último guardaría apego a que Salinas no solo a que venderá estos dos clubes además por los problemas económicos que enfrenta, sino que en sus planes estaría considerando iniciar una carrera que lo dirija a la presidencia de México.

A su vez, las especulaciones no dejan de salir a flote desde que modificó su perfil en la red social X (antes Twitter) con este mensaje: "El Estado no es la solución, es el problema. No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado, lo único que quieren es perpetuarse en el poder".

Esas palabras iniciaron interpretaciones que han continuado en la dirección de una presunta aspiración rumbo a la presidencia para el 2030.

Por otro lado, el presidente del Grupo Salinas ha dejado para constancia pública en distintas ocasiones constantes declaraciones en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum.