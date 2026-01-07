WBC: México y sus primeros peloteros confirmados para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

México es uno de los países que mayor crecimiento ha tenido para este Clásico Mundial de Beisbol 2026. A lo largo de los últimos años, los peloteros mexicanos han crecido con mucho nivel en Grandes Ligas; algo que se traslada a la selección nacional para la competición internacional.

Los primeros mexicanos confirmados son: Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Duran, Luis Urías y Ramón Urías. El equipo cuenta con jugadores de mucho nivel y como ejemplo son estos 5 jugadores; que han tenido un gran presente en las últimas temporadas en Las Mayores.

La Federación Mexicana entregó un pre roster de 35 jugadores en diciembre, pero solo cinco han sido oficializados. Se espera que Jonathan Aranda y Andrés Muñoz se sumen en los próximos días; junto a otros jugadores de mucho nivel que se han mostrado en las últimas temporadas.

Peloteros mexicanos más destacados del 2025 en Grandes Ligas

México tuvo una presencia importante a lo largo de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Uno de los más destacados fue Alejandro Kirk, que lideró a los receptores de la Liga Americana con .282 AVG y brilló en playoffs con .353 AVG y un grand slam decisivo en postemporada.

Isaac Paredes sumó 19+ HR y .826 OPS como tercera base de Houston. Jonathan Aranda fue All-Star con .892 OPS consolidándose como primera base élite en Tampa Bay. En pitcheo, Andrés Muñoz logró 38 salvados, 1.73 ERA y dominó los playoffs con Marineros.

Para finalizar Randy Arozarena resurgió tras el All-Star con 17+ HR y .820 OPS, siendo clave en la ruta de Seattle a la Serie Mundial. México estará bien representada con sus peloteros MLB en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; junto con el grupo del beisbol nacional mexicano.