WBC: El orgullo de representar a México en 2026

Rangers de Texas es una de las organizaciones que tendrá una importante representación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Dos de sus peloteros representarán a México con orgullo en una edición importante. El equipo tuvo un gesto con sus peloteros que llena de orgullo a los aztecas.

Robert García cumplió el sueño de cambiar su placa de identidad por la bandera de México. Para el relevista, representar al país de sus abuelos en el Clásico Mundial de Béisbol es un honor familiar que trasciende el idioma, conectando con sus raíces tras años de espera.

Por otro lado, el sinaloense Alejandro Osuna asume con madurez su llamado a la selección nacional. El joven jardinero busca emular el éxito de su hermano mayor, portando con respeto el uniforme de México mientras se prepara para aprender de las grandes figuras establecidas en las Grandes Ligas.

Ambos jugadores ven en este torneo una plataforma de crecimiento y resiliencia para la temporada 2026. La delegación mexicana confía en el talento de estos peloteros para dar un espectáculo inolvidable, demostrando que el sentido de pertenencia es el motor principal para buscar la gloria mundial.

Alejandro Osuna: El despertar de una promesa mexicana

Alejandro Osuna aprovechó su debut en 2025 para ajustar su swing ante el pitcheo élite, proyectando un 2026 de mayor impacto. Su presencia en el Clásico Mundial le permitirá absorber conocimientos de estrellas como Jarren Durán, acelerando su desarrollo en la liga.

Representar a las generaciones mayores de mexicanos es la principal motivación de Osuna en este certamen. Con apenas 23 años, el guardabosques está listo para demostrar que el talento de Sinaloa tiene el nivel necesario para brillar bajo los reflectores exigentes.

Tras observar a su hermano Roberto Osuna competir en 2017 en el Clásico, el joven jardinero asume el reto con la madurez necesaria para consolidarse como un referente ofensivo para México en la MLB. Hay pocos mexicanos en la liga, pero el talento se sobrepone a la cantidad.