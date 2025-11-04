MLB: Jarren Durán, la grieta en el jardín dorado de Medias Rojas de Boston

Suscríbete a nuestros canales

Jarren Durán estuvo durante una situación incomoda durante toda la temporada 2025 de Grandes Ligas. El mexicano ha estado involucrado en rumores de cambio a diestra y siniestra; ahora con los Guantes de Oro de Medias Rojas de Boston, el debate se intensifica para 2026.

El problema para Durán es que Red Sox ganó dos Guantes de Oro con: Ceddanne Rafaela (Jardín Central) y Wilyer Abreu (Jardín derecho). Ambos jardineros, completando un zona de oro para el equipo, donde el eslabón más débil es el mexicano y con una diferencia enorme.

Jarren disputó 139 juegos como titular, pero su defensa fue desastrosa. De hecho, una muestra fue en la Serie de Comodín contra Yankees de Nueva York, que dejó caer una pelota de rutina. El ganador fue Steven Kwan que arrasó con 22 DRS, siendo explosivo durante la temporada.

¿Qué significa que Jarren Durán no ganará el Guante de Oro?

En un jardín plagado de talento defensivo, Jarren Durán se ha convertido en el eslabón más débil. Ceddanne Rafaela y Wilyer Abreu ya tienen sus Guantes de Oro; detrás viene Roman Anthony con proyección estelar, más Jhostynxon García, que avanza firme hacia Grandes Ligas.

Medias Rojas de Boston parece tener cubierta la posición por una década. Y aunque Durán aporta velocidad y energía, ni ofensivamente ha logrado convencer del todo. Su perfil ya no destaca como antes, y los argumentos para retenerlo se diluyen frente al futuro que se avecina.

En ese contexto, no ganar el Guante de Oro es más que una omisión: es una señal. Con sus compañeros brillando y su producción en duda, la idea de un cambio toma fuerza. Dodgers, Phillies y Padres lo siguen de cerca. Red Sox podría buscar un canje de alto calibre.

Jarren Durán podría ser la clave para adquirir a Joe Ryan de Minnesota

Durán está bajo control contractual hasta 2029, lo que lo convierte en una pieza atractiva para equipos en reconstrucción como los Mellizos. Su velocidad y versatilidad encajan en un nuevo proyecto, y en ese cruce de necesidades, Joe Ryan podría terminar reforzando la rotación de los Red Sox.