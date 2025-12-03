Estados Unidos: Navidad en Nueva York con las mejores atracciones y el gran Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de diciembre transforma a Nueva York en un escenario lleno de brillo, música y celebraciones que atraen a visitantes de todo el mundo, y es que, esta fecha refleja el ambiente festivo que domina la ciudad durante estas semanas. Entre actividades tradicionales, espectáculos inolvidables y decoraciones monumentales, la Gran Manzana se convierte en un destino que combina cultura, entretenimiento y espíritu navideño.

Rockefeller Center

El Rockefeller Center vuelve a posicionarse como uno de los lugares más emblemáticos de la Navidad neoyorquina, puesto que la iluminación del famoso árbol, prevista para hoy 3 de diciembre, marca el inicio de la temporada. Quienes visitan el complejo también pueden disfrutar de actividades como:

Patinar en su icónica pista de hielo.

Visitar los populares Chalets Après Skate.

Degustar bebidas y dulces en locales temáticos.

Realizar compras festivas en tiendas exclusivas.

Foto: Navidad neoyorquina

Año Nuevo en Times Square

Times Square se prepara cada año para recibir a miles de personas que esperan la tradicional caída de la bola, uno de los símbolos más reconocidos de la celebración global de Año Nuevo. Desde el 31 de diciembre, visitantes de todas partes se reúnen para vivir una experiencia cargada de luces, música y emoción. Entre las actividades destacan:

Enviar deseos que serán impresos en el confeti oficial.

Disfrutar actuaciones previas al conteo final.

Ser parte de un evento televisado a nivel mundial.

Espectáculos y presentaciones navideñas

Durante diciembre, la agenda cultural se multiplica con producciones tradicionales y estrenos especiales. Entre los espectáculos más destacados figuran:

Radio City Rockettes, que celebran su centenario.

Big Apple Circus, con acrobacias para toda la familia.

Varias versiones de El Cascanueces, desde el clásico de Balanchine hasta adaptaciones infantiles.

Obras de teatro como Un Cuento de Navidad en diferentes escenarios.

Exposiciones, luces y experiencias temáticas

Los museos y centros culturales de la ciudad también se suman a la temporada con muestras especiales y recorridos llenos de color. Algunas de las opciones más buscadas por los turistas incluyen:

Exposición del centenario de las Rockettes.

Instalaciones interactivas como Color Factory y Pinkmas.

Exhibiciones de trenes en Grand Central y el Jardín Botánico.

Además, distintos sectores de la ciudad despliegan espectáculos de luces, como Hudson Yards, el Zoológico del Bronx y Saks Fifth Avenue, que atraen a miles de espectadores cada noche.