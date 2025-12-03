Barcelona recibe malas noticias sobre Dani Olmo

Suscríbete a nuestros canales

Pese a conseguir una importante victoria (3-1) ante Atlético de Madrid para despegarse a cuatro puntos de diferencia del Real Madrid, el Barcelona recibió malas noticias para el resto del año y tiene que ver con la lesión que sufrió Dani Olmo durante el compromiso contra los colchoneros.

El centrocampista sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante el encuentro disputado este martes 2 de diciembre en el Spotify Camp Nou. La lesión se produjo en una acción del partido, donde cayó mal en el remate de su gol al minuto 65' y ya no pudo celebrarlo, que obligó al futbolista a abandonar el terreno de juego, generando preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

Tras someterse a las pruebas médicas correspondientes, los especialistas han determinado que la mejor opción en este caso es seguir un tratamiento conservador, evitando así la intervención quirúrgica, de acuerdo con el informe del club. Este tipo de abordaje busca favorecer una recuperación progresiva y minimizar riesgos.

Dani Olmo regresa en 2026

Según la valoración médica, el tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente un mes, periodo durante el cual el jugador trabajará bajo supervisión para regresar en óptimas condiciones. El club confía en que Dani Olmo pueda reincorporarse al grupo sin complicaciones una vez completada su rehabilitación.

En lo que va de temporada, el mediocampista ha tenido una presentación notable con los blaugranas, donde ha colaborado con cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos en La Liga, siendo una pieza clave en el esquema de Hansi Flick