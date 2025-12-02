Kroos envía un mensaje al Madrid: "No ayuda a nadie hablar siempre de los que estaban antes"

Suscríbete a nuestros canales

Toni Kroos , el legendario mediocampista alemán, reapareció en la escena pública para hablar sobre la actualidad del Real Madrid y envió un mensaje claro a la afición y a la prensa: es hora de pasar página.

Durante la presentación de un acuerdo de colaboración para su academia de fútbol (Toni Kroos Academy), el exjugador fue preguntado sobre si el actual centro del campo del club blanco echa de menos su perfil, o si el equipo necesita un jugador con sus características para recuperar el dominio.

La respuesta de Kroos fue contundente y con una punzada de humildad:

"Necesitan ganar. Yo no estoy disponible, tienen que buscar una manera de ganar con otro tipo de jugadores, ni es mejor ni peor, es lo que hay y tienes que ganar así."

El alemán instó al entorno madridista a centrarse en el presente y a apoyar a la plantilla actual en lugar de añorar el pasado. Basta de añoranzas: "Que gane para que esto pare"

Kroos defendió la calidad de la plantilla actual del Real Madrid, asegurando que tienen "jugadores para ganarlo todo", pero recalcó que la insistencia en hablar del icónico trinomio que formó junto a Casemiro y Luka Modric es perjudicial.

"Hay que buscar una manera de hacerlo y no siempre hablar de los que estaban antes, porque esto no ayuda a nadie. Soy el primero que prefiere que gane el Real Madrid para que esto pare", sentenció.

Al comparar su época con la actual, el exinternacional alemán enfatizó la necesidad de adaptación. "Es importante adaptarte a los jugadores que tienes... Se trata de encontrar el camino jugando diferente", explicó.

"Me fui con una sonrisa"

El campeón del mundo y pentacampeón de Europa también ratificó su decisión de retirarse, asegurando que no siente nostalgia por el día a día en el club.

"La decisión de mi retirada fue la correcta en el momento correcto. Me fui con una sonrisa y con un buen título. Salió todo bien. No tuve dudas de si era una buena decisión, fue un ciclo muy bonito", valoró.

Finalmente, Kroos se mostró optimista con la situación de la entidad. "No veo un Madrid que se ponga nervioso" con los malos resultados, concluyó, manteniendo su fe en la capacidad del equipo de seguir ganando, incluso sin él.