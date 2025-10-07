Toni Kroos lanza dardo al FC Barcelona: ''Asumen muchos riesgos''

Suscríbete a nuestros canales

El domingo pasado, FC Barcelona sufrió en defensa y el Sevilla FC capitalizó de gran forma estos errores, con una goleada 4-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como parte de la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

Los motivos, fueron explicados por la voz de un experto y ex-rival del conjunto blaugrana, Toni Kroos, quien vistió la camiseta del Real Madrid y conoce muy bien a su compatriota alemán, Hansi Flick.

Cabe destacar que, pese a no coincidir a nivel de clubes, el actual entrenador del Barça fue asistente técnico de la selección de Alemania entre 2006 y 2014, coincidiendo allí con Kroos en varias etapas.

¿Qué piensa Kroos del Barcelona?

''El Barça tiene uno de los estilos más atractivos, sino el más atractivo de toda Europa. Pero también creo que asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los pueden eliminar de Champions'', explicó el recientemente retirado mediocampista alemán.

Asimismo, el otrora capitán del conjunto merengue, mencionó: ''El año pasado ya les pasó con el Inter y este año ya sea en octavos, en cuartos, semifinal o en la final, en algún momento se toparán con un rival así. Esto les pasará en Champions, en LaLiga no creo porque son muy dominantes''.

Otra de las cosas que comentó Kroos fue lo difícil que es mantener la intensidad desde el inicio hasta el fin, por lo demandante que es presionar y asfixiar al rival.

''Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y ves que no cambian a otro estilo de cerrar espacios, ahí se nota lo expuesto que estás'', sentenció el histórico del Real Madrid.