Real Madrid: Toni Kroos con un gesto que enciende al madridismo

Toni Kroos es de los jugadores más influyentes de la última década del Real Madrid. Su llegada es un símbolo de los fichajes que realizó el club para tener un época dorada. Hoy, con un gesto silenciosos, el ex jugador alemán respalda el cambio generacional de la casa blanca.

Kroos a través de su cuenta de Instagram reposteó una imagen que incendia al madridismo. En la misma se aprecia un abrazo entre Modric y el alemán, con Mbappé y Valverde, portando el #10 y #8 respectivamente. Un gesto que da el visto bueno del cambio de liderazgo en el club.

Toni es sus 10 años en el Madrid no solo representó: precisión, visión y un equilibrio al juego del equipo que ha sido difícil de reemplazar. El alemán también aportó un liderazgo entre las sombras que le daba tranquilidad a sus compañeros, guiandolos para lograr victorias importantes.

¿Cuál es el Toni Kroos de la era Xabi Alonso en el Real Madrid?

Toni Kroos representó la táctica en el Real Madrid: precisión en cada pase y una lectura adelantada a las jugadas. Fue la extensión de Ancelotti dentro de la cancha, por lo que reemplazarlo es bastante difícil. En ese contexto, Xabi Alonso debe solucionar ese pequeño problema.

Para ser muy claros, no hay una variante especifica para reemplazar a Kroos. Su perfil técnico, mental y táctico es difícil de conseguir. Sin embargo, mantener a Valverde, Tchouaméni y Guller en el once; ayuda a distribuir las funciones del alemán sin dañar el dibujo táctico.

Arda Guller: el intérprete táctico de la era Xabi Alonso

Arda Guller no es Toni Kroos, pero entiende bastante bien cual era su rol: leer cada jugada antes de recibir la pelota y equilibrar el juego del equipo. En la era Xabi Alonso, será un jugador muy táctico con vértigo y mucha presencia en ataque gracias a sus características.

El DT del Madrid lo tiene claro: Tchouaméni es la transición defensa-ataque para ofrecer una salida limpia; Valverde aporta el ida y vuelta con elaboración y ruptura, pero Guller es el motor del equipo, si todo sale bien, el sistema no extrañara al alemán, lo reinterpretará.