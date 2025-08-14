Real Madrid acelera para fichar a mediocampista de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha reactivado su búsqueda de un centrocampista organizador para fortalecer su medular, y ha añadido una sorpresiva opción a su lista: Adam Wharton, quien hace vida en el Crystal Palace.

Con apenas 21 años de edad, ha destacado por su capacidad para gestionar los ritmos de juego y dotar de fluidez al equipo desde la base. A pesar de un curso afectado por lesiones, disputó 27 partidos y acumuló más de 1700 minutos en cancha, repartiendo una asistencia.

Según informa la prensa inglesa, el joven mediocentro inglés se ha convertido en objetivo de mercado del club blanco, que compite en esta carrera con gigantes como el Manchester United, Manchester City y Liverpool.

Urgencia de un volante

La urgencia en el centro del campo madridista ha crecido desde la marcha de Toni Kroos al final de la campaña 2023/2024 y la de Modric el pasado julio. Aunque Dani Ceballos rindió de manera notable la temporada pasada, no se considera una pieza a largo plazo.

Esta situación, sumada a la reciente negativa de Martín Zubimendi a fichar por el club tras aceptar un ofrecimiento del Arsenal, ha abierto la puerta a otras alternativas creativas como la de Wharton.

El Real Madrid busca refuerzos que se adapten al estilo de Xabi Alonso, capaz de dictar el ritmo de juego y facilitar la construcción desde el mediocampo. Mientras tanto, la operación con Wharton se convierte en una guerra a cuatro bandas con los grandes de la Premier League, atentos a sus pasos.