La Vinotinto: ¿Si clasifica al repechaje cómo jugaría Venezuela esa instancia?

La expectativa en Venezuela aumenta a medida que se acerca la última doble fecha de eliminatorias mundialistas, en la que la Vinotinto tendrá que luchar por ganar un cupo directo a la Copa del Mundo o mantener vivas las esperanzas con un acceso al repechaje.

Justamente, esa instancia puede ser el camino para el combinado dirigido por Fernando Batista de llegar a su primer mundial absoluto en la historia.

Justamente, hablando de repechaje, hay que destacar que el aumento de 32 a 48 participantes para el Mundial 2026, en la FIFA se decidió modificar la forma en la que se jugaba esa fase previa a la cita más importante en el fútbol.

Esa ronda clasificatoria no se definirá como en el pasado, que dejaba el boleto a un solo partido, sino que ahora será parecido a un 'mini torneo' entre el 26 y el 31 de marzo de 2026

¿Cómo jugaría la Vinotinto ese repechaje del Mundial 2026?

Este certamen dará lugar a seis selecciones, de las que solo se otorgarán dos cupos para la Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en el mes de junio.

El acceso o reparto para esta 'repesca' está dividido de la siguiente manera:

2 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)

1 de la Confederación Africana (CAF)

1 de la Confederación Sudamericana (Conmebol)

1 de la Confederación Asiática (AFC)

1 de la Confederación de Oceanía

Hay que decir que aún falta por conocer los nombres de cinco selecciones. El único combinado confirmado hasta ahora es Nueva Caledonia, que será representante por la Conferencia de Oceanía.

La disputa de esta repesca tendrá cuatro cotejos: dos semifinales y dos finales, es decir que los que se lleven la alegría en esas finales se ganarán su lugar en la cita mundialista.

Otro aspecto importante a mencionar es que las selecciones destinadas para las semifinales serán las cuatro con menor ranking FIFA al mes de noviembre, mientras las dos mejores de las seis esperarán directamente en la gran final.

La Vinotinto actualmente ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones, lo que le estaría dando su clasificación al repechaje mundialista, antes de los duelos ante Argentina y Colombia en el mes de septiembre.