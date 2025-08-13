Vinotinto abandona España y será compañera de Sonia ONeill

Suscríbete a nuestros canales

La defensora venezolana Michelle Romero se prepara para un nuevo capítulo en su carrera profesional, al unirse al Calgary Wild FC de la Northern Super League, la máxima categoría del fútbol femenino en Canadá.

Tras una destacada trayectoria en España, donde defendió las camisetas del Deportivo La Coruña, Sporting de Gijón y CD Tenerife, la central criolla da el salto al fútbol norteamericano.

Mucho entusiasmo por su fichaje

El club canadiense ha demostrado un gran entusiasmo con esta incorporación, considerándola una pieza clave para fortalecer su línea defensiva.

En sus redes sociales, el Calgary Wild FC compartió su emoción con el siguiente mensaje: "Calgary Wild FC está subiendo la temperatura en la línea de atrás con la incorporación de Michelle Romero. Michelle completa la lista del Wild FC y no podemos esperar a volar con ella esta temporada".

Una referente de la Vinotinto

Cabe destacar, que no solo aportará su experiencia europea, sino también el rodaje internacional que ha adquirido con la Vinotinto. La defensora fue parte fundamental del histórico cuarto puesto de Venezuela en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-17.

Y más recientemente, mostró buenas actuaciones en la Copa América de la CONMEBOL 2025 consolidaron su posición como una de las defensoras más destacadas de su país.

Un detalle que hará más sencilla su adaptación al equipo y al país es que compartirá vestuario con su compatriota, la también venezolana Sonia O'Neill, quien ya forma parte del Calgary Wild FC.

Este reencuentro en la misma liga, sin duda, fortalecerá la conexión entre ambas y beneficiará al equipo en su búsqueda de los objetivos de la temporada.