Daniel Dhers realizó su tradicional rodada de fin de año en Caracas

Durante su tradicional rodada de fin de año en Caracas, Daniel Dhers destacó que estas iniciativas son fundamentales para promover la práctica constante del deporte y consolidar el impacto social de su trayectoria profesional en las nuevas generaciones.

Daniel Dhers, el reconocido medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se ha propuesto como meta principal impulsar y masificar el BMX Freestyle en toda Venezuela. Aprovechando su estatus como referente mundial de la disciplina, el ciclista busca que este deporte gane terreno y llegue a cada rincón del país, fomentando así el desarrollo de nuevos talentos en la disciplina que lo llevó a la élite del deporte.

Para concretar este proyecto, Dhers coordina a través de su fundación diversas competencias, eventos y actividades al aire libre distribuidos por todo el territorio nacional.