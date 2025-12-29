Caracas despide el 2025 con música y alegría para recibir el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se prepara para despedir el 2025 con una explosión de música, luces y alegría. La ciudad se convertirá este 31 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en un gran escenario abierto donde la Plaza Bolívar y el Gran Muro de Petare reunirán a miles de personas bajo una sola energía: la de un pueblo que celebra unido la llegada del 2026.

El cartel artístico es un mosaico de géneros y generaciones. Los amantes del vallenato romántico tendrán una cita obligada con Jean Carlos Centeno, mientras que el espíritu festivo del Caribe llegará de la mano de figuras internacionales como Magic Juan, el maestro Sergio Vargas y el carismático Bonny Cepeda.

La salsa, esencia del caraqueño, estará representada por las voces de Alex de Castro, Banny Kosta, Magia Caribeña y el movimiento Corazón Salsero. Por su parte, el merengue hará vibrar el pavimento con Omar Enrique, Omar Acedo, Las Chicas del Can y Mery Tu Loba. La frescura de la juventud también tiene su espacio garantizado con La Melodía Perfecta, Xuxo, Mabel Yeah, Los Cadillac's, El Potrillo y Gio Fernández. Para cerrar con el sello de nuestra identidad, la gaita icónica de Neguito Borjas pondrá la nota tradicional a la medianoche.

"Vamos a despedir este 2025 y recibir un 2026 maravilloso y lleno de bendiciones, todos juntos como una gran familia. Será un espectacular cierre de año con la mejor música y una producción a la altura del público de esta hermosa ciudad. Así que celebremos unidos y por todo lo alto", expresó Omar Enrique, quien junto a Omar Acedo produce esta gran velada.

Para que esta gala transcurra de manera ejemplar, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, coordina esfuerzos junto a su equipo para garantizar una fiesta en absoluta paz y seguridad. Mediante un robusto operativo de resguardo, la municipalidad vela por la tranquilidad de las familias, dejando que la algarabía y el entusiasmo propio del venezolano sean los protagonistas en estos dos puntos de encuentro que prometen una rumba inolvidable para recibir el año 2026.

