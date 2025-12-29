Así cambió Yadier Molina al Magallanes: "Teníamos mentalidad de derrotados"

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes concretaron, sin duda alguna, la gran historia de la ronda regular de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Luego de llegar a estar hasta nueve juegos por debajo de .500, con marca de 5-14, los eléctricos se repusieron y avanzaron al Round Robin en el tercer lugar.

El gran artífice de este resurgimiento fue, sin duda, Yadier Molina. El manager puertorriqueño llegó a los filibusteros a mediados de noviembre, cuando el equipo tenía marca de ocho triunfos y 15 derrotas. De gran manera, el boricua logró foja de 21-12, para cambiar el rumbo de los suyos.

En plena celebración por avanzar a postemporada, el manager de "La Nave" habló con el departamento de prensa del Magallanes, y reveló las claves que le permitieron cambiarle el panorama a una campaña que pintaba para ser catastrófica, y que ahora tiene un rumbo positivo.

Yadier Molina, feliz pero no conforme

Por supuesto, Yadier Molina celebró por todo lo alto la clasificación del Magallanes a enero, especialmente por lo difícil que lucía a mitad de zafra. "Gracias al Señor por las bendiciones. Bien contento, es una bendición bien brutal. Los muchachos, la fanaticada y la gerencia se lo merecen. Contento por venir de nuevo y poder clasificar, es algo bien especial", resaltó.

Además, el dirigente boricua no dudó en resaltar la mayor cualidad que mostraron los suyos en este tramo final. "Tenemos caracter. Un equipo que está último y termina tercero, enseña mucho caracter. No nos rendimos, el grupo hizo su trabajo, todo el mundo hizo su trabajo. Estamos concentrados en el campeonato", explicó Molina.

Por otro lado, Yadier Molina explicó cuál fue su mensaje desde que asumió el control de los turcos. "El mensaje fue que confiaran en el talento, en que sí podemos. Teníamos una mentalidad de derrotados, y esta camisa hay que sudarla. Eso fue lo que hicimos y estamos clasificados", confesó.

Finalmente, "El Marciano" envió un corto pero preciso mensaje para la fanaticada: "Todavía no hemos hecho nada, estamos concentrados para levantar el trofeo", sentenció.