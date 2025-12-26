LVBP: Yadier Molina llegó para guiar al Magallanes a puerto seguro

Suscríbete a nuestros canales

Antes de la llegada del exgrandeliga Yadier Molina, los Navegantes del Magallanes atravesaban un mal momento con un réord de 9-15, ocupando el último lugar de la tabla durante varias semanas. Desde que tomó las riendas del equipo, los eléctricos juegan para 18-12, con muchas posibilidades de acceder al Round Robin de manera directa.

“Los muchachos están dando el 200% en el terreno, y estamos en la posición de que todo depende de nosotros. Quedan dos juegos difíciles contra dos equipos buenos, como lo son Leones y Cardenales, pero estamos concentrados en nosotros, vamos juego a juego y estamos enfocados hoy”, expresó Molina.

Los turcos necesitan una victoria hoy sumada a una derrota de Caribes para inscribir su nombre al Round Robin sin necesidad de ir al juego del comodín.

“No nos pone presión eso. Sabemos que tenemos muchos veteranos muchos jóvenes que han jugado beisbol. Tenemos es la ansiedad de ganar, de meter mano, de poder hacerlo y poder clasificar el día de hoy”.

Ricardo Sánchez, uno de los mejores brazos de la temporada 2025-2026 es el encargado de subir a la lomita por los turcos en el encuentro ante los Tiburones hoy en Caracas. “Ha tenido un buen año, obviamente lo vamos a perder durante el Round Robin si pasamos, pero es un tipo que sabe lo que hay que hacer, es un profesional que ya ha estado en esta situación antes y confiamos en él”.