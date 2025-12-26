LVBP: Bravos de Margarita anunció la llegada de un extraordinario relevista dominicano

Suscríbete a nuestros canales

Con su cupo a enero ya sellado, Bravos de Margarita trabaja desde ya para reforzar el equipo de la mejor manera posible, y sin esperar al Draft de Adiciones y Sustituciones, los insulares han cerrado su primera contratación importante, que le dará profundidad y calidad comprobada al bullpen: Ulises Joaquín.

El serpentinero dominicano llegará en el mes de enero para reforzar al equipo margariteño en la postemporada, y llega con quilates de sobra. Con su potencia y amplia experiencia en distintas ligas del Caribe, Joaquín puede ser esa pieza que tanto necesitaba el relevo de los dirigidos por Henry Blanco, y a eso apuesta la gerencia.

Ulises Joaquín llega a Margarita

"Necesitamos fortalecer todas las áreas posibles. Joaquín tiene la capacidad para ayudarnos en el bullpen. Es un lanzador de potencia y con experiencia en el Caribe", fue lo primero que comentó José Manuel Fernández, gerente deportivo de Bravos de Margarita, en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de la "Máquina de Guerra".

Y es que, en efecto, con Ulises Joaquín. los Bravos se aseguran a uno de los mejores brazos del Caribe en los últimos años. Si bien en esta campaña no le fue bien con los Tigres del Licey, el diestro dejó una efectividad demencial de 0.87 hace tan solo una zafra, año en el que Licey se metió en la Gran Final.

"Agradecido con Dios por la oportunidad que se me ha dado, para mí es un reto más. También quiero dar gracias a la gerencia por tomarme en cuenta y querer contar con mi apoyo y mi trabajo", resaltó el derecho dominicano, quien sin duda será de las adiciones más interesantes a nuestra pelota en el mes de enero.