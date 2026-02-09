Big Hurricane y Make Sense Of It: Las razones de su discreta actuación en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico no se detiene en La Rinconada. Este domingo 8 de febrero se llevó a cabo la sexta reunión de la temporada, una jornada que deleitó a la afición con una cartelera de 11 emocionantes pruebas. El plato fuerte de la tarde fue la Condicional Especial, donde la yegua Tale Of May se alzó con la victoria, mientras que el 5y6 nacional volvió a ser el gran protagonista, al sumar su primer monto récord en recaudación de este 2026.

El entrenador Fernando Parilli Tota se alzó como la figura de la tarde dominical. Su brillante desempeño con dos victorias le permitió escalar en la tabla del meeting y ubicarse en la tercera casilla muy cerca de los lideres.

La tarde de ayer a la altura de la segunda carrera, se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importados de 3 años, debutnates o no ganadores, donde seis participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $33.800.

El favoritismo de Big Hurricane (USA) no fue casualidad. Pese a que el ejemplar del Stud Perseverancia venía de una inactividad de 168 días antes de su estreno en el país, su reciente desempeño en el lote selectivo dejó una grata impresión en los analistas. Bajo la preparación de Riccardo D’Angelo, el importado se consolidó como una de las piezas más jugadas de la jornada dominical.

INFORMES: “El jinete aprendiz Félix Márquez del ejemplar Big Hurricane (USA) N°06, informó que su conducido, partió con contratiempos y venia mal de las manos corrió negado”.

El importado ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el ejemplar El Gran Tucán con la monta de Hemirxon Medina.

La sexta carrera de la jornada, primera válida para el 5y6 nacional, reunió a 14 ejemplares hembras de 4 y más años. Este grupo, compuesto por debutantes y no ganadoras tanto nacionales como importadas, midió fuerzas en una distancia de 1.300 metros, siendo el punto de partida para la emoción de las apuestas en La Rinconada.

En esta ocasión la pupila propiedad del Stud “Big Valdi”, Make Sense Of It (Usa) se presentó a la carrera como la máxima rival a vencer, ya que sus actuaciones lo daban como una yegua lógica a vencer aunado al buen pedigree que ostenta.

La monta de la castaña de cuatro años fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete Jhonathan Aray del ejemplar Make Sense Of It (USA) N°11, informó que su conducida, venia agotada y cargando hacia afuera".

En este caso la yegua arriba en el octavo lugar en carrera que fue ganada por la alazana Yarel con la monta de Samuel Yánez.