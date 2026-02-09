MLB: Boston se refuerza con otro venezolano y con un prometedor tercera base

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston dio un paso importante en su planificación deportiva tras concretar un cambio con Milwaukee, que les permite sumar al prometedor antesalista Caleb Durbin, uno de los jugadores jóvenes más consistentes de la pasada temporada en la Liga Nacional. El movimiento refuerza el infield del conjunto patirrojo y responde a la necesidad de incorporar talento con impacto inmediato y proyección a largo plazo.

Durbin, de 25 años de edad, se destacó en Milwaukee por su disciplina en el plato, contacto oportuno y solidez defensiva, atributos que lo convirtieron en una pieza atractiva dentro del mercado de cambios. Su llegada a Boston le abre la puerta a un rol relevante en el lineup diario, especialmente en un equipo que busca recuperar protagonismo dentro de la competitiva División Este de la Liga Americana.

Para Venezuela, el canje tiene un valor adicional: el criollo Andruw Monasterio también forma parte de la transacción. El infielder, capaz de desempeñarse en múltiples posiciones del cuadro, aporta versatilidad defensiva y experiencia en Grandes Ligas, cualidades muy valoradas por la organización de Boston. Monasterio continúa así su recorrido en el máximo nivel del béisbol, ahora con una franquicia histórica.

Cambio movido entre Boston y Milwaukee

En efecto, se ha confirmado un cambio entre Boston y Milwaukee en el que han llegado a Boston Caleb Durbin (INF), Andruw Monasterio (INF), Andrew Seigler (INF) y un pick de la ronda de equilibrio competitivo del Draft; a su vez, a Cerveceros llegaron Kyle Harrison (LZ), Shane Drohan (LZ) y David Hamilton (INF).

Desde la óptica de los Cerveceros de Milwaukee, la operación responde a una reestructuración de su roster, apostando por profundidad y proyección futura. Mientras tanto, los Medias Rojas de Boston suman dos piezas que podrían influir de forma directa en su rendimiento colectivo.

La presencia de Andruw Monasterio en Boston representa una nueva oportunidad para el talento venezolano de consolidarse en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol mundial.