Baja en el óvalo de Coche: Conozca la razón de la ausencia de este jinete profesional

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emitió un comunicado oficial la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, en el cual confirmó la suspensión del jinete profesional Yonkleiver Díaz. La medida administrativa establece una sanción de dos semanas fuera de toda actividad oficial, contadas a partir de la presente fecha.

Esta resolución surge tras el análisis de las actuaciones del látigo en la reciente jornada dominical, lo que reafirma el compromiso de las autoridades con el cumplimiento del reglamento nacional de carreras.

Resoluciones La Rinconada: Sexta Reunión

Así lo informaron mediante las resoluciones emanadas de la reunión número 06 que se celebró la tarde del domingo en el óvalo de Coche, donde se corrieron once competencias que incluyo la disputa de una Condicional Especial en el ciclo válido en recorrido de 1.600 metros.

La junta de comisarios aplicó una suspensión tras los incidentes de la séptima carrera, segunda válida del 5y6. Dicha competencia, exclusiva para caballos nacionales e importados de 4 y más años debutantes o no ganadores sobre 1.300 metros, el jinete Yonkleiver Díaz (Papa Stefano) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar White Arrow (José Rivero). Como consecuencia, las autoridades procedieron al distanciamiento del ejemplar Papa Stefano del primer al tercer lugar, mientras que la victoria correspondió al caballo Lumiere con el jinete Maykel Rodríguez.



"El jinete JOSE RIVERO (WHITE ARROW Nº04), formula RECLAMO en contra del Jinete, YONKLEIVER DÍAZ (PAPA STEFANO N°02) alegando que a la altura de los 700 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 700 metros finales el ejemplar PAPA STEFANO N°02 (YONKLEIVER DÍAZ) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar WHITE ARROW Nº04 (JOSE RIVERO), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE:DISTANCIAR del PRIMER al TERCER lugar al ejemplar PAPA STEFANO N°02 (YONKLEIVER DÍAZ) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete YONKLEIVER DÍAZ desde el 09/02/2026 hasta el 23/02/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: LUMIERE Nº09, Segundo Lugar: WHITE ARROW Nº04, Tercer Lugar: PAPA STEFANO N°02, Cuarto Lugar: SILVERY SPEED N°10, Quinto Lugar: EL GRAN BARLOVENTO N°11."

El jinete Yonkleiver Díaz atraviesa un inicio de temporada cuesta arriba. A la falta de triunfos tras más de 20 compromisos cumplidos, ahora se suma una sanción administrativa que lo mantendrá alejado de las pistas. Según el reporte oficial, Díaz deberá cumplir con un periodo de suspensión desde este 9 de febrero hasta el próximo 23 de febrero de 2026, una pausa forzada en un momento donde el profesional buscaba sumar su primera victoria del año.