José Alejandro Rivero: "Este ejemplar es un auténtico 'video' y decidirá por su potente atropellada"

El jinete regresa tras cumplir una corta suspensión en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 10:41 am
José Alejandro Rivero: “Este ejemplar es un auténtico 'video' y decidirá por su potente atropellada”
Foto: David Urdaneta
El trabajo continúa en Meridiano Web. Durante la mañana de aprontes de este miércoles, conversamos con los jinetes y entrenadores que participarán en la reunión del domingo.

La Rinconada: Entrevista Jinete José Rivero R06

Una de las novedades es el retorno de José Rivero. "Camaguán" ya está listo en el óvalo de Coche luego de una corta inactividad por suspensión. Su participación es fundamental para quienes buscan el éxito en el 5y6 nacional, ya que conducirá a dos ejemplares con grandes oportunidades de victoria.

“Para mí es un honor estar nuevamente por las cámaras, en esta reaparecida luego de cumplir con una pequeña suspensión”

La primera monta es por intermedio del ejemplar White Arrow en yunta con Luis Peraza en la segunda válida.

- Este ejemplar es, a mi criterio, el mejor video de la semana. En su salida más reciente, sufrió serios contratiempos en el salto inicial y se vio perjudicado por el tráfico durante el recorrido. No obstante, su capacidad de remate es impresionante; en esta distancia de 1.300 metros, proyectamos buscar la baranda en el tramo final para que despliegue su fuerza. Será un rival durísimo de vencer.

                                        

Luego en la tercera válida, repites la monta del ejemplar Baco con el que vienes de ganar.

-Este caballo anda de verdad impecable; atraviesa su mejor momento físico. Vamos nuevamente sobre sus lomos enfrentando casi al mismo grupo. La clave será una buena salida: ya sea que domine desde el inicio o que corra a la expectativa para rematar, como hizo en su última actuación. De seguro este domingo vamos a decidir.

                                       

Gracias a Meridiano Web por el apoyo, éxitos y bendiciones paras toda mi gente bella.

 

Hipismo