Cuidado ejemplar que se perdió en su debut con Toro Salvaje regresa a la pista con ejercicios llamativos

Tras la publicación de los listados oficiales por parte del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), la fanaticada hípica inicia sus análisis de cara a una nueva cartelera de purasangres. La expectativa crece entre los apostadores, quienes ya evalúan cada retrospecto en preparación para las competencias dominicales.

Este domingo, el óvalo capitalino se convertirá en el epicentro del espectáculo con la disputa de una Condicional Especial. Esta prueba destaca dentro de una programación de 11 carreras, las cuales integran el bloque del 5y6 Nacional, el principal atractivo para el público apostador debido a sus jugosos dividendos.

En la séptima carrera, segunda válida de la tarde, en distancia de 1.300 metros, se va a realizar una prueba especial para caballos nacionales e importados de 4 y más años, debutantes o no ganadores, que hasta el momento se tendrá a 11 ejemplares se darán de la partida e irán en búsqueda de un premio adicional especial a repartir de $27.040.

El ejemplar Principe Vegeta, será parte de dicha prueba, luego de un parón de 238 días sin correr en una carrera oficial en el óvalo de Coche. El producto de Champlain en Dra. Sanz por Marital Asset que corre bajo el entrenamiento del trainer José Gregorio Rodríguez.

La única vez que corrió fue el 15 de junio del pasado año, en una prueba de 1.300 metros, donde llegó fuera de carrera tras no tener una buena partida, en una carrera ganada por el hijo de Curlin, el importado Toro Salvaje.

Ene 24 V. Estrella E/S 28 41,1 53,3 65,4 (1000) 79,4 2p 95/113,3// -2V, movido y respondió, muy bien con remate 12,1.

Ene 31 H. Medina E/S 13,3 27 39,2 52,1 (800) 64,3 2p 77,3 4p 92,4/-2V, sin hacerle nada, fenómeno con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.