Donde corre la 'torre' hay un enemigo: El gran dato que regresa a La Rinconada

Como de costumbre este domingo 08 de febrero del 2026, se va a realizar la reunión 06 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada con una programación de once competencias que esta ocasión incluye una Condicional Especial dentro del 5y6.

El juego del 5y6 nacional, llegó a 259.407.010,00 millones de bolívares en su monto sellado, convirtiéndose en el mejor en lo que va de año. De los cuales, hubo (43738) afortunados ganadores con cinco aciertos que cobraran Bs 830,33 y con seis aciertos (14080) que recibieron Bs 9.950,22

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la cuarta carrera, en distancia de 1.300 metros, en una carrera para caballos nacionales e importados de 4 y 5 años ganadores de dos carreras, en la que participan un total de ocho ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.3000,00 más premiación adicional especial $30.420.

Con jinete aprendiz: La Rinconada Retorno

Deep Attack es uno de los participantes, llevará el número ocho en la gualdrapa, que contará en esta ocasión con la monta del jinete aprendiz Kelvin Aray, y es entrenado por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud ‘Quarterback Crossover I’, que regresa al óvalo caraqueño después de 182 días, al mismo tiempo utilizará los implementos Gr (Gríngolas) Lengua Amarrada (La) y Vendas (V).

La campaña general de este hijo de Majesto en Bella Kimberly por Water Poet, en la arena caraqueña es de once actuaciones para dos primeros. Su última carrera el pasado 10 de agosto del 2025 del presente año en la que arribó en la tercera casilla a pesar de cargar afuera en la partida, llega a solo seis cuerpos y medio del ganador First Time.

Este ejemplar no pude ser olvidado ya que desde sus inicios lo han tenido en gran concepto, pero problemas físicos lo han limitado y en carrera donde la mayoría comenta que ya ganó el importado Preposition, Deep Attack luce indescartable.

Estos han sido los ejercicios más recientes:

Ene 24 J. Lugo Jr. E/P 17,3 32,1 46,3 59,1 71,2 (1000) 85,2/101// movido al final y respondió con remate de 12,1.

Ene 30 J. Aray E/S 16,2 29,4 43,2 56,2 68,2 (1000) 81,3 2p 95,4/ animado al final y respondió con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.