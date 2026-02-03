Servicios

Pedro Sánchez anuncia cambios en materia de redes sociales para menores en España

El mandatario de la nación Ibérica informa que el gobierno busca proteger a los más vulnerables ante un "estado fallido"

Por

Meridiano

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 08:54 am
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái un paquete de medidas contundentes para regular el entorno digital en España. La medida estrella es la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. 

Elevación de la edad mínima

Actualmente, la edad mínima para prestar consentimiento y abrir una cuenta en redes sociales en España es de 14 años. El Gobierno planea elevar este límite a los 16 años mediante una reforma legislativa (el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales).

